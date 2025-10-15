Era stata moglie e madre di due ex sindaci | addio all' ultracentenaria Lidia Camporesi

Predappio piange l'ultracentenaria Lidia Camporesi. Lo scorso 8 agosto aveva festeggiato il traguardo dei 102 anni circondata dall'affetto dei figli Giuliano e Giampiero, delle nuore, dei nipoti e pronipoti, e anche del sindaco Roberto Canali, che l'aveva omaggiata con un mazzo di fiori. Lidia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Scopri altri approfondimenti

La seconda moglie del compianto calciatore è stata ospite nel salotto di Verissimo - facebook.com Vai su Facebook

Una è stata moglie del regista dal 2013 fino alla sua morte, nel 2017, l’altra la sua compagna storica e la madre della figlia Claudine. E per mesi hanno condiviso lo stesso palco - X Vai su X

Moglie uccisa nella vasca. I figli: "Lui si occupava di tutto. Nostra madre era un vegetale" - In aula i testimoni restituiscono il ritratto di un uomo che fino all’ultimo si è prodigato per la donna malata di Alzheimer, preoccupato del suo imminente trasferimento in rsa. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Chantal Tonello ritrovata in Ungheria: era stata sottratta dalla madre 13 anni fa - Dopo quasi 13 anni di silenzio, dolore e speranza, Andrea Tonello ha finalmente ritrovato sua figlia Chantal. Lo riporta iltempo.it

Chi era Alessandro Venier, il 35enne ucciso dalla madre e dalla compagna - Risultava scomparso da giorni Alessandro Venier, il 35enne ucciso in casa a Gemona, in provincia di Udine. Si legge su ilgiornale.it