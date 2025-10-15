Era lì terribile Si ferma per filmare l’auto incendiata poi muore tra le fiamme | la scena choc ripresa dalla telecamera

Un boato improvviso, un lampo di fuoco e poi il silenzio. Un’auto incendiata a bordo strada sotto un palazzo, un tassista che si ferma per riprendere la scena con il cellulare e pochi istanti dopo un’enorme esplosione che lo investe in pieno, uccidendolo sul colpo. Le immagini, riprese da un video ormai diffuso sui social e sui media internazionali, raccontano la cronaca di un attentato devastante che ha sconvolto una la città La deflagrazione è avvenuta intorno alle 18:30 di martedì e ha distrutto un edificio e un centro congressi situati lungo la via. L’auto, in fiamme da diversi minuti, è esplosa improvvisamente generando un’onda d’urto che ha devastato la zona circostante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it