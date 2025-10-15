Equo compenso Perrini Cni | Ora la sfida è estenderlo anche ai lavori per i privati

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’equo compenso è una conquista raggiunta nel campo delle opere pubbliche”, ha dichiarato Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri. “Ora dobbiamo portarlo anche nel settore privato: la legge delega ha tra i suoi obiettivi proprio il riconoscimento di un compenso equo per tutte le attività ingegneristiche, comprese quelle del secondo e terzo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

