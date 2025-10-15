Ep689 – Esplosione durante sgombero abitazione nel Veronese morti tre carabinieri – Tregua fragile a Gaza ancora palestinesi uccisi

Esplosione durante sgombero abitazione nel Veronese, morti tre carabinieri, 15 feriti. Fermate tre persone. Mattarella: “Sconcerto e profondo dolore”. Zaia proclama tre giorni di lutto in Veneto. Tregua fragile a Gaza, ancora palestinesi uccisi. Hamas ritarda nella restituzione dei corpi degli ostaggi e Israele non apre il valico di Rafah riducendo i flussi degli aiuti. Intanto si lavora sulla futura governance provvisoria della Striscia. Maria Grazia Chiuri torna a casa, è la nuova direttrice creativa di Fendi. La stilista romana aveva lasciato Dior a maggio Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ep.689 – Esplosione durante sgombero abitazione nel Veronese, morti tre carabinieri – Tregua fragile a Gaza, ancora palestinesi uccisi