Entry Exit System anche a Orio | impronte e scansione del volto per superare la frontiera 45 totem dedicati

La data "X" è quella di lunedì 20 ottobre, quando anche all'aeroporto di Orio al Serio entrerà in funzione il nuovo sistema digitale di ingresso e uscita ( EntryExit System, EES ) che ha debuttato domenica in alcuni dei principali scali europei. Una svolta epocale per i controlli alle frontiere aeree del continente, che ne modernizza la gestione migliorando efficienza e qualità dei processi, e che si applica a tutti i cittadini di Paesi terzi (vale a dire non in possesso di cittadinanza né di un paese dell'Unione europea né dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera) che viaggiano per periodi di breve durata in un Paese europeo che lo utilizza (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria).

