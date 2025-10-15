Entry Exit System anche a Orio | impronte e scansione del volto per superare la frontiera 45 totem dedicati

Bergamonews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La data “X” è quella di lunedì 20 ottobre, quando anche all’aeroporto di Orio al Serio entrerà in funzione il nuovo sistema digitale di ingresso e uscita ( EntryExit System, EES ) che ha debuttato domenica in alcuni dei principali scali europei. Una svolta epocale per i controlli alle frontiere aeree del continente, che ne modernizza la gestione migliorando efficienza e qualità dei processi, e che si applica a tutti i cittadini di Paesi terzi (vale a dire non in possesso di cittadinanza né di un paese dell’Unione europea né dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera) che viaggiano per periodi di breve durata in un Paese europeo che lo utilizza (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

entry exit system anche a orio impronte e scansione del volto per superare la frontiera 45 totem dedicati

© Bergamonews.it - Entry/Exit System anche a Orio: impronte e scansione del volto per superare la frontiera, 45 totem dedicati

Argomenti simili trattati di recente

entry exit system orioEntry/Exit System: stop al timbro sul passaporto in UE e le implicazioni giuridiche - Dal 12 ottobre entra in vigore l’Entry/Exit System: controlli biometrici digitali e nuove tutele legali per dati e diritti dei viaggiatori extra- Segnala diritto.it

entry exit system orioAddio al timbro sul passaporto, dal 12 ottobre entra in vigore negli aeroporti l’Entry/Exit System: ecco cos’è e come funziona il nuovo “grande fratello” delle frontiere - Il nuovo sistema biometrico rivoluziona i controlli alle frontiere Schengen per i cittadini non- Come scrive ilfattoquotidiano.it

entry exit system orioEcco l'Entry-Exit System: dal 12 ottobre i cittadini extra Ue dovranno lasciare impronte digitali e volto per entrare in Europa - La piena operatività della raccolta dei dati biometrici è prevista entro l’aprile del 2026 e sostituirà i timbri sul passaporto. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Entry Exit System Orio