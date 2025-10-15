Entrano in casa senza nessuna effrazione refurtiva per diecimila euro

Nessuna effrazione per introdursi nell'ultima casa rapinata nel capoluogo friulano. Il fatto si è verificato stamattina, 15 ottobre, e totalizza circa diecimila euro di danni: la refurtiva si divide tra denaro contante e monili in oro. Sul posto, l'abitazione di una donna del 1980, sono. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondisci con queste news

Portano messaggi, si legano ai ricordi e ci sorprendono nei momenti più inaspettati. Ma dietro ogni farfalla bianca, tra simboli e significati, c’è sempre anche… una specie precisa. Quali sono quelle più comuni in Italia (e perché a volte entrano in casa). Dal - facebook.com Vai su Facebook

I ladri entrano in casa quasi sempre da questo varco: in pochi ci pensano, come mettersi in salvo - Ci sono dei varchi che i ladri prediligono per entrare in casa e commettere un furto. Segnala designmag.it

Anche i detenuti senza casa potranno scontare la pena fuori dal carcere - Il ministero della Giustizia ha istituito per la prima volta un elenco di strutture e ha messo dei soldi, ma non è detto che funzionerà ... ilpost.it scrive