Enrica Bonaccorti | Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondere la malattia Mi sono liberata del senso di colpa di essere scomparsa anche con gli amici più cari

La conduttrice aveva rivelato per la prima volta, due settimane fa, di avere un tumore al pancreas: dopo la diagnosi, per quattro mesi, aveva preferito rimanere in silenzio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Enrica Bonaccorti: «Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondere la malattia. Mi sono liberata del senso di colpa di essere scomparsa anche con gli amici più cari»

