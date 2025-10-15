Energia stile e community | McFIT e Kappa insieme per una nuova partnership

Lanciata a Milano la nuova collaborazione. Una serata all’insegna dell’energia e dello stile ha ufficializzato la nuova partnership tra McFIT, leader europeo nel settore del fitness, e Kappa®, storico marchio italiano dello sportswear. L’evento di lancio si è tenuto ieri presso il centro McFIT di Viale Fulvio Testi 29 a Milano, con un esclusivo group workout seguito da un apericena panoramico sulla terrazza degli uffici di RSG Group Italia, la holding che riunisce in Italia i brand McFIT, Gold’s Gym e John Reed Fitness. Un’alleanza tra performance e lifestyle. La collaborazione nasce con l’obiettivo di unire le community delle due realtà, creando iniziative dedicate sia ai trainer McFIT, che da oggi indosseranno le nuove divise firmate Kappa®, sia agli abbonati, che potranno usufruire di vantaggi e sconti esclusivi sui prodotti del brand. 🔗 Leggi su 361magazine.com

