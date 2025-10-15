Enel test di riaccensione | niente luce domenica 19 ottobre nelle zone di Lucca Pistoia e Pisa I comuni interessati

Terna Rete Italia, società responsabile della rete elettrica nazionale ed E-Distribuzione (Gruppo Enel) informa che domenica 19 ottobre 2025 si svolgerà una 'prova di riaccensione' su alcuni comuni delle province di Pistoia, Lucca e Pisa

