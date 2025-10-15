Emporio della solidarietà Sabato 18 raccolta nei supermercati di Prato

Lanazione.it | 15 ott 2025

Prato, 15 ottobre 2025 - Sabato 18 ottobre sarà condotta nei supermercati di Prato una raccolta alimentare in favore dell’Emporio della solidarietà di via del Seminario, gestito dalla Caritas diocesana. Tutti coloro che si recheranno a fare la spesa in uno dei dieci supermercati che partecipano all’iniziativa, potranno acquistare generi alimentari indispensabili per l’attività dell’Emporio, che fornisce ogni giorno a centinaia di persone in difficoltà economiche la possibilità di accedere gratuitamente a generi di prima necessità, dagli alimentari ai prodotti per l’igiene personale e della casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

