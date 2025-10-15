Empoli | Dionisi in arrivo Sciolto il contratto con D’Aversa

Dopo l'esonero di Guido Pagliuca e del suo staff dalla panchina dell'Empoli, un altro passo decisivo è arrivato nel pomeriggio di oggi, 15 ottobre 2025

