' Emozioni dal palcoscenico' al Teatro Sant' Andrea
L’Associazione Oncologica Pisana P. Trivella invita domenica 19 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Sant’Andrea di Pisa (vicolo del Cuore 1) dove si terrà il recital EMOZIONI DAL PALCOSCENICO: antologia, da Anton?echov a Massimiliano Barsotti, passando per Renato Zero, di monologhi e canzoni in cui. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
