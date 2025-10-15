Emirates-Milan è ufficiale il rinnovo della partnership | il club rossonero celebra vent’anni di collaborazione con la compagnia aerea

La collaborazione tra AC Milan ed Emirates si rinnova nel segno della continuità e della crescita globale. Dopo diciotto anni di partnership, i due brand hanno annunciato ufficialmente il prolungamento dell’accordo, confermando la compagnia aerea come Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri. Un legame che, dal 2007, ha contribuito a proiettare il club milanese su una dimensione sempre più internazionale. Una partnership simbolo di prestigio e visione globale. L’annuncio, accompagnato da un comunicato ufficiale del club, sancisce la volontà di celebrare vent’anni di collaborazione entro il 2027, un traguardo che poche realtà sportive possono vantare. 🔗 Leggi su Milanzone.it

