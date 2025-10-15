Emesso un francobollo dedicato al Centenario dell’Intelligence italiana

ROMA – Poste Italiane comunica che ieri, 13 ottobre, è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy” dedicato al Centenario dellIntelligence italiana, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30 €. Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

