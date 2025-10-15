Emergenza trasporti in Penisola Sorrentina le associazioni chiedono un assessore regionale ad hoc

Le associazioni del settore extralberghiero della Penisola Sorrentina — Atex Campania, Ex-Sa Sant’Agnello e Piano Extra — lanciano un appello ai candidati alla Presidenza della Regione Campania: nominare un vero assessore regionale ai Trasporti. Una richiesta diretta, che parte da una constatazione: durante l’attuale amministrazione il presidente Vincenzo De Luca non ha mai nominato un assessore con questa delega, affidando la materia al consigliere regionale Luca Cascone. Una scelta che, secondo le associazioni, ha avuto effetti devastanti per la Penisola Sorrentina, dove la crisi della mobilità è ormai considerata una “ emergenza totale e crescente ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it