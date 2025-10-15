Emergenza maranza e baby gang a Legnano | l’ex magistrato Moccia in prima linea
LEGNANO – “Giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga, riconoscibili anche dal modo di vestire appariscente (con capi e accessori griffati, spesso contraffatti) e dal linguaggio volgare”: è la definizione che la Treccani utilizza per “maranza“, nata negli anni Ottanta e tornata in voga per definire bande di ragazzi e, talvolta, vere e proprie baby gang che si muovono anche nell’hinterland milanese. Ambrogio Moccia Su questo fenomeno si concentrerà l’attenzione dell’incontro organizzato per questa mattina alle 11 dall’Associazione nazionale carabinieri e che ha per titolo “Maranza e baby gang, emergenza educativa, disagio sociale, crisi di valori, fenomeno criminale? Ipotesi di risposta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Saronno e i comuni dell'Ambito territoriale provano a dare una risposta nuova all'emergenza abitativa. Il servizio è gratuito, ed è rivolto tanto a chi è in cerca di un alloggio quanto ai proprietari di appartamenti Si tratta del primo servizio di questo tipo in provinci - facebook.com Vai su Facebook
Tensione con i maranza, un'altra troupe televisiva aggredita in Veneto da una baby gang: giornalista in ospedale - Dopo Padova, un episodio a Treviso: vittima delle bottigliate è stata Cristina Autore, inviata della trasmissione di Retequattro «Fuori dal coro» ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it
Nel quartiere con le mamme: "Baby gang, pitbull e coltelli. Qui comandano i maranza" - Viaggio nelle strade di Novoli con un gruppo di genitori in ansia per i loro figli adolescenti "Aggressioni quotidiane per cellulari, vestiti e scarpe". Da msn.com
Due ragazzi accoltellati per aver sedato una lite, Forza Nuova: “Baby gang e maranza piaghe sociali” - Forza Nuova Padova condanna la violenza a Casalserugo: baby gang e criminalità mettono a rischio la sicurezza della comunità. nordest24.it scrive