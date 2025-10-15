Emergenza maranza e baby gang a Legnano | l’ex magistrato Moccia in prima linea

LEGNANO – “Giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga, riconoscibili anche dal modo di vestire appariscente (con capi e accessori griffati, spesso contraffatti) e dal linguaggio volgare”: è la definizione che la Treccani utilizza per “maranza“, nata negli anni Ottanta e tornata in voga per definire bande di ragazzi e, talvolta, vere e proprie baby gang che si muovono anche nell’hinterland milanese. Ambrogio Moccia Su questo fenomeno si concentrerà l’attenzione dell’incontro organizzato per questa mattina alle 11 dall’Associazione nazionale carabinieri e che ha per titolo “Maranza e baby gang, emergenza educativa, disagio sociale, crisi di valori, fenomeno criminale? Ipotesi di risposta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

