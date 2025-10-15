Emanuele Scieri spogliato picchiato e ucciso in caserma | definitive le condanne per due ex parà della Folgore

Ora sono definitive le condanne a 22 anni per Alessandro Panella e 9 anni e 9 mesi per Luigi Zabara, accusati di concorso nell'omicidio volontario dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri, avvenuto il 13 agosto 1999 a Pisa all'interno della base Gamerra della brigata Folgore. Lo ha deciso la. 🔗 Leggi su Today.it

