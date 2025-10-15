Ema Stokholma si confessa | Un trauma che non si supera mai Uomini? Non voglio più mantenere nessuno

Comingsoon.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ema Stokholma si è raccontata senza peli sulla lingua, parlando anche della sua difficile infanzia e delle sue storie d'amore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ema stokholma si confessa un trauma che non si supera mai uomini non voglio pi249 mantenere nessuno

© Comingsoon.it - Ema Stokholma si confessa: "Un trauma che non si supera mai. Uomini? Non voglio più mantenere nessuno"

Approfondisci con queste news

ema stokholma confessa traumaEma Stokholma si confessa: "Un trauma che non si supera mai. Uomini? Non voglio più mantenere nessuno" - Ema Stokholma si è raccontata senza peli sulla lingua, parlando anche della sua difficile infanzia e delle sue storie d'amore. comingsoon.it scrive

ema stokholma confessa traumaEma Stokholma: «Andrea Delogu? Meglio che un marito, basta uomini da mantenere. Con quello che abbiamo vissuto io e mio fratello potevamo diventare due serial killer» - Un ruolo nuovo, uno di quelli che le piace perché lei, che nella vita fa un po' di ... Lo riporta msn.com

ema stokholma confessa traumaEma Stokholma punge i suoi ex: “Basta uomini da mantenere, meglio la Delogu” - Ema Stokholma, madrina della Festa del Cinema di Roma, si confessa: stoccate agli ex e parole profonde verso l'amica Andrea Delogu. Scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Ema Stokholma Confessa Trauma