Ema Stokholma apre la Festa del Cinema | Un onore Sin da adolescente Roma mi ha amata e io amo lei
Balla, sorride, poi - prima di iniziare le interviste - fa un grosso respiro. Non nasconde l’emozione Ema Stokholma alla sua prima giornata di Festa del Cinema, nel suo ruolo speciale di madrina e presentatrice. “Ho il cuore che batte fortissimo - spiega - non mi succedeva da un po’. Parlare con. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Al via oggi la ventesima edizione del Festival del cinema di Roma. L’edizione vede Paola Cortellesi nel ruolo di Presidente di giuria e Ema Stokholma come presentatrice della serata di apertura e di chiusura. Il festival si apre con l’ultimo film di Riccardo Milan - facebook.com Vai su Facebook
? Ema Stokholma apre e chiude i 20 anni della Festa del #Cinema di #Roma 2025 - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma 2025, pagelle look: Ema Stokholma brilla (9), Luisa Ranieri non convince (4), Abatantuono stropicciato (5), Roberto Bolle trionfa (10) - Da mercoledì 15 a domenica 26 ottobre 2025, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si ... Segnala msn.com
Ema Stokholma punge i suoi ex: “Basta uomini da mantenere, meglio la Delogu” - Ema Stokholma, madrina della Festa del Cinema di Roma, si confessa: stoccate agli ex e parole profonde verso l'amica Andrea Delogu. Secondo donnaglamour.it
Festa di Roma, Ema Stockolma: se mi chiamano come attrice ci sono - Tra le prime a sfilare sul tappeto rosso per la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma Ema ... msn.com scrive