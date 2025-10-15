ELKANN HA VENDUTO LA SOCIETÀ | Comunicato ufficiale e perentorio | finiti 100 anni di storia

ELKANN HA VENDUTO LA SOCIETÀ Comunicato ufficiale e perentorio: finiti 100 anni di storia"> La Juventus è una della società italiane più prestigiose. Questa mossa ha colto di sorpresa davvero tutti i tifosi. La famiglia Elkann rappresenta una delle colonne portanti della Juventus e più in generale del calcio italiano. Legati indissolubilmente alla dinastia Agnelli, gli Elkann hanno raccolto l’eredità storica e gestionale del club bianconero, guidandolo attraverso fasi di successi e momenti difficili. John Elkann, oggi presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle strategie societarie, garantendo continuità al legame ultracentenario tra la famiglia e la squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

elkann ha venduto societ192Gedi, Elkann vende La Stampa e tratta per La Repubblica. Affare che fa gola all'Arabia Saudita - Ormai non è più un segreto, il gruppo Gedi, che fa capo a Exor, sta per cedere La Stampa, la trattativa tra John Elkann e il gruppo Nem (Nord Est Multimedia), cui la finanziaria della famiglia Agnelli ... Si legge su affaritaliani.it

elkann ha venduto societ192Elkann molla l’editoria: sta vendendo La Stampa ai veneti e Repubblica ai greci (il Fatto) - La Stampa un gruppo di imprenditori veneti, Repubblica ad armatori greci ... ilnapolista.it scrive

