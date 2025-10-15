Elisa True Crime a Open | Quando racconto alcuni casi mi viene da piangere Garlasco? Non ne parlo Lo fanno già in troppi – L’intervista

Una madre appassionata di crime e un nonno cantastorie, il ricordo di una maestra che non ha saputo comprendere le sue fragilità, l’ombra di una relazione tossica e la fame di vivere all’estero. Mai avrebbe pensato che si sarebbe ritrovata a ringraziare il Covid. Perché è da quel momento di estrema difficoltà che ha deciso di aprire un canale YouTube, che oggi ha superato 1,4 milioni di iscritti. «Oggi sono ancora più felice di quello che faccio perché non era proprio nei miei piani». A parlare è Elisa De Marco, alias Elisa True Crime, che a Open ha raccontato luci e ombre di un successo insperato. 🔗 Leggi su Open.online