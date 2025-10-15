Elisa Bortolotti ricorda Pamela Genini | Mi hai tolto una sorella ciao Pam non invecchieremo insieme

L'amica e socia della vittima ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram dopo l’omicidio: "Spero che la giustizia faccia il suo corso". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elisa Bortolotti ricorda Pamela Genini: “Mi hai tolto una sorella, ciao Pam non invecchieremo insieme"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La campionessa italiana Elisa Longo Borghini ha vinto la quinta edizione della #TreValliVaresine - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini, l'amica a Gianluca Soncin: «Pazzo? Lo sei, ma sapevi cosa stavi facendo. Pagherai per avermi tolto una sorella» - Ma quella vita le è stata tolta nella serata di martedì 14 ottobre quando il compagno, il ... Riporta msn.com