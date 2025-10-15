Elio e le Storie Tese in concerto al Comunale per sostenere i progetti dell’associazione Giulia

Mercoledì 22 alle 21 serata speciale al Teatro Comunale dove è in programma la 17esima edizione di 'Un Angelo di nome Giulia'. L'appuntamento, che unisce le finalità benefiche alla musica italiana di qualità, propone quest'anno il concerto degli Elio e le Storie Tese.

