Elio e le Storie Tese in concerto al Comunale per sostenere i progetti dell’associazione Giulia

Mercoledì 22 alle 21 serata speciale al Teatro Comunale dove è in programma la 17esima edizione di 'Un Angelo di nome Giulia'. L'appuntamento, che unisce le finalità benefiche alla musica italiana di qualità, propone quest'anno il concerto degli Elio e le Storie Tese.Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

