elicotteri italiani per le forze armate usa al via il programma flight school next

Boeing e Leonardo stanno collaborando per ricevere il contratto di servizio “Coco”, sigla che sta per Contractor-Owned, Contractor-Operated, letteralmente: di proprietà dell’appaltatore, gestito dall’appaltatore, dalla Flight School Next dell’Esercito statunitense. L’intento è sfruttare l’esperienza operativa del colosso aerospaziale americano con quella della formazione ad ala rotante dell’Esercito per creare programmi di addestramento con l’ elicottero italiano Leonardo AW119T, offrendo una soluzione addestrativa efficiente e scalabile per la prossima generazione di piloti. L’esperienza Boeing e la sinergia con Leonardo. 🔗 Leggi su Panorama.it

