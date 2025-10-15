Ci hanno messo dieci mesi gli ingegneri Sikorsky (gruppo Lockheed Martin) per trasformare un elicottero UH-60L Black Hawk in un drone, dandogli quindi il nome di S-70UAS U-Hawk, dove la U sta per Unmanned, ovvero “senza equipaggio a bordo”. Ma creando così un versatile sistema aereo a pilotaggio remoto (UAS) con il 25% di spazio di carico in più rispetto a un tipico Black Hawk. In pratica, Sikorsky ha sostituito la sezione anteriore della cabina di pilotaggio con portelli a conchiglia e una rampa di carico, sostituendo i comandi di volo convenzionali con un sistema computerizzato (fly-by-wire) di terza generazione a basso costo, integrato con la tecnologia di autonomia Matrix, già sviluppata dall’azienda per altri progetti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elicotteri in battaglia senza piloti: la rivoluzione del drone U-Hawk di Sikorsky