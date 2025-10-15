Elezioni regionali Toscana Bundu la rossa punta al ricorso e punzecchia Schlein | Una volta ci sosteneva contro il Pd ma le cose cambiano – L’intervista

A un soffio dalla soglia di sbarramento del 5%. Ma non si lascia andare allo sconforto, Antonella Bundu, la candidata alle elezioni regionali con la lista Toscana Rossa. Come candidata ha superato la soglia prevista, ma la sua lista si è fermata al 4,5 per cento, dunque, secondo le regole fissate dalla legge elettorale toscana, resta fuori dal Consiglio regionale. Solo per ora, dice Bundu, che ha fatto ricorso. Parlando con Open si è detta «fiduciosa» sulla sentenza che potrà derivarne. Anche perché c’è già un precedente, il Veneto 2020: «Un consigliere del M5S ha portato avanti il ricorso e l’ha vinto». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

#ToscanaRossa è la vera sorpresa di queste elezioni regionali in Toscana. Antonella Bundu prende il 5,2% e la lista ha più voti di Lega e M5S. Purtroppo a causa di una legge elettorale che premia i grandi partiti, non entreremo in consiglio. Ma questo è solo l - X Vai su X

? Elezioni regionali 2025. Disponibilità alla funzione di scrutatore e presidente di seggio. Dal 13 al 24 ottobre 2025 In vista delle prossime elezioni regionali che si terranno nei giorni 23 e 24 novembre 2025 è possibile comunicare la propria disponibilità ad - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Antonella Bundu, la candidata di Toscana Rossa alle elezioni regionali - Nata da mamma fiorentina e papà del Sierra Leone, Bundu ha iniziato la sua carriera politica solo da pochi anni, nel 2019. Lo riporta tg24.sky.it

Elezioni Regionali Toscana, Antonella Bundu prende in giro Vannacci e la Lega con la "pizza tricolore" - Antonella Bundu schernisce Roberto Vannacci della Lega dopo i risultati delle elezioni Regionali in Toscana: il post della candidata di Toscana Rossa ... Come scrive virgilio.it

Elezioni Regionali Toscana, Giani (Pd) vince: tutti i dati e i commenti nella maratona di StrettoWeb - Eugenio Giani ha vinto le elezioni regionali: secondo le prime proiezioni il governatore uscente sarebbe al 53,9% mentre ... strettoweb.com scrive