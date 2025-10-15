Elezioni regionali Roberto Fico presenta la sua lista all’Hotel Mediterraneo di Napoli

Teleclubitalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata oggi allHotel Mediterraneo di Napoli la lista civica a sostegno del candidato del centrosinistra Roberto Fico, in corsa per la presidenza della Regione Campania. Un appuntamento che segna un nuovo passo nella costruzione del progetto politico dell’ex presidente della Camera. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

elezioni regionali roberto fico presenta la sua lista all8217hotel mediterraneo di napoli

© Teleclubitalia.it - Elezioni regionali, Roberto Fico presenta la sua lista all’Hotel Mediterraneo di Napoli

