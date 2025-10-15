Elezioni regionali Pd Sansepolcro | soddisfazione per la rielezione di Giani
Arezzo, 15 ottobre 2025 – Elezioni regionali: soddisfazione per la rielezione di Giani Il Partito Democratico di Sansepolcro esprime grande soddisfazione per la riconferma di Eugenio Giani alla guida della Regione Toscana, risultato che testimonia la solidità di un progetto politico fondato su competenza, concretezza e visione. «La Toscana si conferma una terra di buon governo, dove la fiducia dei cittadini premia chi lavora ogni giorno per la qualità dei servizi, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile. Un sentito ringraziamento va a tutte le elettrici e gli elettori che hanno rinnovato la loro fiducia nel centrosinistra e nel Partito Democratico, scegliendo ancora una volta di credere in un’idea di comunità fondata sull’equità, la solidarietà e la partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
