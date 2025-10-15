Elezioni regionali in Toscana c' è un caso Firenze per il Pd?

Eugenio Giani, come ormai ampiamente noto, ha rivinto le elezioni regionali in Toscana. Cinque anni dopo aver battuto la leghista Susanna Ceccardi, il presidente toscano congeda anche Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. È una vittoria personale, quella di Giani, che anzitutto ha dovuto fronteggiare il suo partito, il Pd, che fino ad agosto non lo avrebbe voluto ricandidare, salvo adesso esultare per la vittoria del Campo Largo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni regionali in Toscana, c'è un caso Firenze per il Pd?

