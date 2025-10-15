Elezioni regionali | Il Giani-bis è pronto a partire | Bilancio entro fine anno e subito il consiglio La giunta? C' è armonia tra tutte le liste

Il Giani bis è pronto a partire. Il giorno dopo la schiacciante vittoria alle elezioni regionali il governatore della Toscana ha tracciato i primi obiettivi del nuovo percorso, tra questi la convocazione del Consiglio “perché - ha spiegato - ho l’obiettivo di arrivare all’approvazione del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Altre letture consigliate

Elezioni regionali in Toscana, candidati al consiglio: boom di voti per Biffoni a Prato - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, ecco i campionissimi di preferenze. Biffoni oltre 21mila, Dika golden boy - X Vai su X

Regionali Toscana: Giani fa il bis, 'grazie Toscana'. Schlein: 'Vittoria che ci dà gioia e speranza'. Meloni: 'Buon lavoro Giani. Grazie Tomasi, sfida impegnativa' - Il 47,73% al voto, il 14,47% in meno del 2020. Secondo ansa.it

Elezioni regionali Toscana, i risultati in diretta: Giani stravince e conquista il bis, Pd primo partito - Elezioni regionali Toscana, i risultati in diretta: Eugenio Giani conquista il bis, netta vittoria su Alessandro Tomasi. Segnala lanotiziagiornale.it

Elezioni Regionali Toscana 2025: chi sono i 3 candidati Presidente/ Giani, Tomasi e Bundu: nomi e liste - Candidati Presidente delle Elezioni Regionali in Toscana: chi sono Eugenio Giani, Alessandro Tomasi e Antonella Bundu, tutte le liste ... Riporta ilsussidiario.net