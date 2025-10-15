Elezioni regionali Forza Italia ufficializza la lista | la presentazione con Tajani e Gasparri

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Italia completa e ufficializza la lista in vista delle elezioni regionali di fine novembre. Sabato 18 ottobre si terrà la presentazione ufficiale presso l'Hotel Plaza di viale Vincenzo Lamberti alle ore 10:30.Sarà Giovanni Zannini, fiore all'occhiello della lista di Forza Italia, a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

