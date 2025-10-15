Elezioni Regionali di novembre | aperte le domande per il voto domiciliare

Tempo di lettura: 2 minuti Si informa che, a partire da ieri 14 ottobre, gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ovvero gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi comunali, possono essere ammessi al voto domiciliare. Gli interessati dovranno presentare specifica domanda, utilizzando l’apposito modello allegato, perentoriamente entro il 3112025 (ventesimo giorno precedente la data della votazione) corredata da: – Copia della tessera elettorale; – Idonea certificazione sanitaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni Regionali di novembre: aperte le domande per il voto domiciliare

