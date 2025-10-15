Elezioni regionali De Rosa e Iodice trovano ' casa'

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conto alla rovescia per la presentazione delle liste per le elezioni regionali: il gong suonerà alle 12 di sabato 25 ottobre e sono tante ancora le liste non complete o che si stanno guardando attorno al fine di poter trovare un candidato in grado di ‘potenziare’ i voti della lista stessa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

elezioni regionali de rosaElezioni regionali. Forza Italia ufficializza la lista: la presentazione con Tajani e Gasparri - Oltre a Zannini saranno candidati Amelia Forte, Pietro Consoli, Veronica Biondo, Orlando De Cristofaro, Annalisa Parente, Filippo Abbate e Rosita De Rosa ... Lo riporta casertanews.it

elezioni regionali de rosaRegionali Campania, completa la lista di Fdi: con Gagliano anche Sica - Sono bastati pochi giorni, a Fratelli d’Italia, per allestire la lista che dovrà correre per le regionali del prossimo 23 novembre. Riporta ilmattino.it

elezioni regionali de rosaFratelli d’Italia Salerno completa la rosa femminile per le Regionali in Campania: i nomi - Con questa definizione, il partito di Giorgia Meloni completa la squadra femminile pronta a concorrere per un seggio in Regione Campania. Segnala agro24.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali De Rosa