Elezioni regionali De Rosa e Iodice trovano ' casa'

Conto alla rovescia per la presentazione delle liste per le elezioni regionali: il gong suonerà alle 12 di sabato 25 ottobre e sono tante ancora le liste non complete o che si stanno guardando attorno al fine di poter trovare un candidato in grado di ‘potenziare’ i voti della lista stessa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altre letture consigliate

#ToscanaRossa è la vera sorpresa di queste elezioni regionali in Toscana. Antonella Bundu prende il 5,2% e la lista ha più voti di Lega e M5S. Purtroppo a causa di una legge elettorale che premia i grandi partiti, non entreremo in consiglio. Ma questo è solo l - X Vai su X

? Elezioni regionali 2025. Disponibilità alla funzione di scrutatore e presidente di seggio. Dal 13 al 24 ottobre 2025 In vista delle prossime elezioni regionali che si terranno nei giorni 23 e 24 novembre 2025 è possibile comunicare la propria disponibilità ad - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali. Forza Italia ufficializza la lista: la presentazione con Tajani e Gasparri - Oltre a Zannini saranno candidati Amelia Forte, Pietro Consoli, Veronica Biondo, Orlando De Cristofaro, Annalisa Parente, Filippo Abbate e Rosita De Rosa ... Lo riporta casertanews.it

Regionali Campania, completa la lista di Fdi: con Gagliano anche Sica - Sono bastati pochi giorni, a Fratelli d’Italia, per allestire la lista che dovrà correre per le regionali del prossimo 23 novembre. Riporta ilmattino.it

Fratelli d’Italia Salerno completa la rosa femminile per le Regionali in Campania: i nomi - Con questa definizione, il partito di Giorgia Meloni completa la squadra femminile pronta a concorrere per un seggio in Regione Campania. Segnala agro24.it