Elezioni regionali Campania la migrazione dei deluchiani verso il centrodestra Sabato 21 sindaci filo De Luca aderiscono a Forza Italia

Migrano, da sinistra a destra. Sono i consiglieri di Vincenzo de Luca, che in vista delle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre, corrono al riparo e confluiscono nella coalizione di centrodestra, il cui frontman sarà Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, uomo di Giorgia Meloni. Nei prossimi giorni Fratelli d’Italia presenterà le liste dei candidati consiglieri. Sabato, cento amministratori alla presenza del deputato Stefano Benigni e del senatore Maurizio Gasparri aderiranno per la prima volta a Forza Italia. E tra loro ci saranno 21 sindaci deluchiani. Per la prossima settimana, invece, si attendono le liste della Lega, e anche lì ci sarà qualche stretto collega dell’ex governatore. 🔗 Leggi su Open.online
