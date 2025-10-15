Elezioni regionali 2025 Si entra nel vivo ecco tutte le date della campagna
La Prefettura di Caserta ha diffuso la circolare con il calendario ufficiale degli adempimenti in vista delle elezioni regionali in Campania, che si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. In quella data i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
#ToscanaRossa è la vera sorpresa di queste elezioni regionali in Toscana. Antonella Bundu prende il 5,2% e la lista ha più voti di Lega e M5S. Purtroppo a causa di una legge elettorale che premia i grandi partiti, non entreremo in consiglio. Ma questo è solo l - X Vai su X
Elezioni regionali in Toscana, candidati al consiglio: boom di voti per Biffoni a Prato - facebook.com Vai su Facebook
Eletti FI Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Tomasi - Eletti FI in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme ad Alessandro Tomasi e risultati del 2020 ... ilsussidiario.net scrive
Eletti Pd Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze e seggi in Consiglio con Giani - Eletti PD in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Eugenio Giani e risultati del 2020 ... Da ilsussidiario.net
TOSCANA - ELEZIONI REGIONALI: CHI ENTRA IN CONSIGLIO - Niente nuove, buone nuove, è un po’ il proverbio che ben si adatta alla riconferma di Eugenio Giani quale presidente di Regione in Toscana: alla fine è andata come quasi tutti si aspettavano: 53,9% Gi ... Riporta toscanatv.it