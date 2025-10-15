Elezioni regionali 2025 Si entra nel vivo ecco tutte le date della campagna

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prefettura di Caserta ha diffuso la circolare con il calendario ufficiale degli adempimenti in vista delle elezioni regionali in Campania, che si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. In quella data i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

elezioni regionali 2025 entraEletti FI Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Tomasi - Eletti FI in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme ad Alessandro Tomasi e risultati del 2020 ... ilsussidiario.net scrive

elezioni regionali 2025 entraEletti Pd Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze e seggi in Consiglio con Giani - Eletti PD in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Eugenio Giani e risultati del 2020 ... Da ilsussidiario.net

elezioni regionali 2025 entraTOSCANA - ELEZIONI REGIONALI: CHI ENTRA IN CONSIGLIO - Niente nuove, buone nuove, è un po’ il proverbio che ben si adatta alla riconferma di Eugenio Giani quale presidente di Regione in Toscana: alla fine è andata come quasi tutti si aspettavano: 53,9% Gi ... Riporta toscanatv.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Entra