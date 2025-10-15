Elezioni regionali 2025 Si entra nel vivo ecco tutte le date della campagna

La Prefettura di Caserta ha diffuso la circolare con il calendario ufficiale degli adempimenti in vista delle elezioni regionali in Campania, che si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. In quella data i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione. 🔗 Leggi su Casertanews.it