Elezioni di quartiere quando e come si vota | online o ai seggi Per la prima volta possono candidarsi i 16enni
Il Comune di Cesena ha indetto le elezioni dei consigli di quartiere per il quinquennio 2025-2030, in attuazione dello Statuto comunale e del Regolamento dei consigli di quartiere approvato dal consiglio comunale giovedì 9 ottobre.“Il rinnovo dei Consigli di Quartiere – commenta l’assessore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chiuse le candidature dei portavoce di quartiere. Come funzionano le nuove "elezioni" a Novara ? - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, Consigli di Quartiere: possono candidarsi anche i 16enni - Il Comune di Cesena ha indetto le elezioni dei Consigli di Quartiere per il quinquennio 2025- corriereromagna.it scrive
Regionali, l'indagine online di MetaFirenze tra i fiorentini: "Perché la gente non vota più?" - L’affluenza alle elezioni regionali in Toscana si è fermata al 47,7%, il dato più basso nella storia della Regione. Da gonews.it
Elezioni regionali, dove si vota? Dalla Toscana alla Campania fino alla Calabria, i sondaggi tra conferme e poche sorprese - È la prima regione insieme alla Val d’Aosta che va alle elezioni in questa tornata, che continuerà il ... Come scrive ilmessaggero.it