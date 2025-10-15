Elenoire Casalegno si sposa con Matteo Pandini portavoce di Salvini? La conduttrice rompe il silenzio

Samantha De Grenet ed Elenoire Casalegno al settimanale Chi hanno parlato dell'amore a 50 anni e del loro format "Vita da sòle" che sperano possa diventare un prodotto tv. Sui social è stato apprezzato e a quanto pare le due amiche e socie ne starebbero discutendo con delle case di produzione: "È. 🔗 Leggi su Today.it