Elena Meini e il crollo della Lega | Sarebbe ipocrita ignorare gli errori

"Abbiamo pagato l’ondata Vannacci e quindi mi tengo un’amara soddisfazione: le 3122 preferenze personali ottenute, che hanno contribuito al 5,61% della Lega in provincia di Pisa contro il 4,38% regionale, sono il frutto di cinque anni di lavoro sul territorio, di ascolto e presenza. Un risultato importante, che però non consente alla Lega di esprimere un eletto a Pisa: da qui l’amarezza". Così Elena Meini, capogruppo regionale della Lega uscente commenta l’esclusione dalla prossima assemblea legislativa toscana uscita dalle urne. E’ stata tutta colpa del Generale? "Osservo, che in un anno la Lega in Toscana ha quasi dimezzato i consensi, mentre a Pisa il calo è stato più contenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elena Meini e il crollo della Lega: "Sarebbe ipocrita ignorare gli errori"

