Ele A e il suo primo album Pixel | Nel rap italiano ancora troppe poche donne – L’intervista
Il disco d’esordio di Ele A si intitola Pixel. Già: disco d’esordio suona strano accostato ad un’artista che ormai abbiamo imparato a trovare sempre ai vertici della discografia, con quasi 800mila ascolti mensili su Spotify ed eccellenti collaborazioni all’attivo. Eppure Pixel è la sua prima narrazione lunga, una narrazione che ci indica chiaramente il tipo di percorso che la 23enne svizzera intende intraprendere. Il suo infatti è un rap di concetto, in cui viene lasciato ampio spazio alla fisiologica vulnerabilità di una ragazza giovane, lontano dagli schemi machisti che condizionano il rap da classifica di molti colleghi. 🔗 Leggi su Open.online
