El Kaddouri | Non mi ha fatto piacere la scelta di Sarri di escludermi dalla lista Champions
L’ex centrocampista del Napoli e oggi allenatore dell’Under 17 della Spal, Omar El Kaddouri, è stato intervistato da Stile Tv sulla sfida contro il Torino «N ella mia carriera ho fatto alcune scelte sbagliate, poi il fisico non mi ha aiutato tantissimo perché fino a 2627 anni sono stato bene, ma poi diversi infortuni mi hanno bloccato la carriera. A Napoli mi divertivo, a Torino pure! Giocavo con continuità, con Ventura avevo un rapporto straordinario e mi ha insegnato tanto, mi ha formato a livello calcistico e poi il gruppo era unito, facemmo dei risultati che non si sono più visti purtroppo a Torino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
