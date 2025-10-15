Effetto Toscana Appendino agita il M5s | Troppo legati al Pd

Quotidiano.net | 15 ott 2025

Roma, 16 ottobre 2025 –  Doccia scozzese sui 5 Stelle. La Corte Costituzionale salva, per il momento, la poltrona di presidente della Sardegna per Alessandra Todde, ma al contempo Chiara Appendino, vicepresidente del Movimento, avrebbe minacciato di andarsene se non ci sarà un cambio di passo dopo il clamoroso flop in Toscana. Nell’assemblea congiunta convocata per discutere l’esito delle regionali – dove i M5s hanno preso un magro 4,34% – la deputata ex sindaca di Torino avrebbe messo sul tavolo la sua carica. “Non ci possiamo nascondere dietro un dito. Il risultato è molto negativo e il problema è politico”, ha detto Appendino, tentando così di aprire una riflessione interna sul rendimento elettorale che prima della Toscana aveva visto il partito di Conte al 5,1% nelle Marche e il 6,45% in  Calabria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

