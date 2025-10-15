Edwards e la difesa Virtus infiammano il PalaDozza | Monaco ko 77-73

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna si rialza dopo due sconfitte in trasferta contro Parigi e Valencia: Edwards firma 24 punti e l’intensità difensiva piega il Monaco di Mike James e Mirotic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

edwards e la difesa virtus infiammano il paladozza monaco ko 77 73

© Gazzetta.it - Edwards e la difesa Virtus infiammano il PalaDozza: Monaco ko 77-73

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

edwards difesa virtus infiammanoEdwards e la difesa Virtus infiammano il PalaDozza: Monaco ko 77-73 - Bologna si rialza dopo due sconfitte in trasferta contro Parigi e Valencia: Edwards firma 24 punti e l’intensità difensiva piega il Monaco di Mike James e Mirotic ... Riporta msn.com

edwards difesa virtus infiammanoPagelle: Edwards salva la Virtus a Udine, non bastano Bewton e Calzavara - La Virtus Bologna vince al PalaCarnera dopo un tempo supplementare una partita che a 29" dall'ultima sirena la stava vedendo soccombere a - Secondo pianetabasket.com

edwards difesa virtus infiammanoBologna chiama: Carsen Edwards ora deve diventare leader della Virtus anche in Eurolega - Sabato, nella sfida di Udine finita al supplementare, ha segnato il canestro (con fallo subito e libero supplementare) che ha regalato la vittoria alla Virtus, e questa sera contro il Monaco Carsen Ed ... sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Edwards Difesa Virtus Infiammano