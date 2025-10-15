Educazione sessuo-affettiva a scuola | sarà vietata anche alle medie
Estesa alle secondarie di primo grado l’esclusione di attività didattiche e progettuali su temi attinenti la sessualità. Alle superiori servirà il consenso dei genitori. Fortemente critiche le opposizioni. Il testo del disegno di legge dovrà passare in Parlamento. 🔗 Leggi su Repubblica.it
