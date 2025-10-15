Educazione sessuo-affettiva a scuola ok a emendamento Lega | deve essere vietata anche alle medie

Repubblica.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Estesa alle secondarie di primo grado l’esclusione di attività didattiche e progettuali su temi attinenti la sessualità. Alle superiori servirà il consenso dei genitori. Fortemente critiche le opposizioni. Il testo del disegno di legge dovrà passare in Parlamento. 🔗 Leggi su Repubblica.it

educazione sessuo affettiva a scuola ok a emendamento lega deve essere vietata anche alle medie

© Repubblica.it - Educazione sessuo-affettiva a scuola, ok a emendamento Lega: deve essere vietata anche alle medie

