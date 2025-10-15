Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio a Stezzano per l’anteprima del film Per te

Bergamonews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stezzano. Una serata speciale attende gli appassionati di cinema: sabato 18 ottobre alle 20, il Cinema ARCADIA Stezzano, all’interno de Le Due Torri Shopping Center, ospiterà Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio, che saluteranno il pubblico in occasione dell’uscita del loro nuovo film “Per te”, prodotto da Lungta Film e distribuito da Piper Film. Prima della proiezione, i due autori incontreranno gli spettatori per condividere aneddoti, emozioni e curiosità legate alla realizzazione del film, offrendo un’introduzione esclusiva alla visione. Il film “Per te” racconta la storia vera di Mattia Piccoli e di suo padre Paolo, che, poco più che quarantenne, inizia lentamente a perdere la memoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

edoardo leo e il regista alessandro aronadio a stezzano per l8217anteprima del film per te

© Bergamonews.it - Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio a Stezzano per l’anteprima del film “Per te”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

edoardo leo regista alessandroEdoardo Leo e regista Aronadio sabato ospiti al MIV di Varese per la proiezione del film ‘Per Te’ - Un evento cinematografico eccezionale è in arrivo al Multisala Impero (MIV) di Varese. Lo riporta varese7press.it

edoardo leo regista alessandroEdoardo Leo racconta Mattia Piccoli in "Per te", la storia del 12enne che ha accudito il padre con l'Alzheimer - Col film Per Te, Edoardo Leo porta al cinema la storia di Mattia Piccoli, il 12enne che ha accudito il papà Paolo, affetto da Alzheimer precoce. Riporta virgilio.it

edoardo leo regista alessandroEdoardo Leo e Alessandro Aronadio presentano il film Per te: proiezione e incontro con attore e regista - Venerdì 17 ottobre 2025 presso il Palazzo del Cinema Anteo a Milano (piazza XXV Aprile 8) si svolge un incontro Alessandro Aronadio ed Edoardo Leo, rispettivamente regista e attore protagonista del ... Lo riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Edoardo Leo Regista Alessandro