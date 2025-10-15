Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio a Stezzano per l’anteprima del film Per te

Stezzano. Una serata speciale attende gli appassionati di cinema: sabato 18 ottobre alle 20, il Cinema ARCADIA Stezzano, all'interno de Le Due Torri Shopping Center, ospiterà Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio, che saluteranno il pubblico in occasione dell'uscita del loro nuovo film "Per te", prodotto da Lungta Film e distribuito da Piper Film. Prima della proiezione, i due autori incontreranno gli spettatori per condividere aneddoti, emozioni e curiosità legate alla realizzazione del film, offrendo un'introduzione esclusiva alla visione. Il film "Per te" racconta la storia vera di Mattia Piccoli e di suo padre Paolo, che, poco più che quarantenne, inizia lentamente a perdere la memoria.

