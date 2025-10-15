Éclore | a Sciacca la mostra di Lise Chevalier sul corallo e la rinascita del mare
Si inaugura venerdì 17 ottobre alle 19, al museo Nocito del corallo la mostra “Éclore” (Fiorire) dell’artista francese Lise Chevalier, con una performance musicale di Bololipsum prevista alle 21. L’esposizione, prodotta dalla Fondazione Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, resterà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
