Ecco perché la consulenza di Garofano da 6000 euro non è stata usata

La revoca del mandato di difesa dell'avvocato Massimo Lovati da parte di Andrea Sempio, indagato nel caso di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi, era nell'aria. Ieri è arrivata solo la conferma di quanto già si ipotizzava. Ma l'avvocato ora deve rendere conto alla giustizia per una querela sporta dallo studio Legale Giarda nei suoi confronti per alcune dichiarazioni fatte a marzo e relativa alla prima indagine del 2017. Per tale ragione Lovati ha assunto per la sua difesa un legale, l'avvocato Fabrizio Gallo, che in queste ore è stato ospite in tv senza la presenza del suo assistito. Lovati è ormai fuori da tutte le dinamiche relative all'omicidio di Chiara Poggi: quel che eventualmente sa in relazione al caso e a Sempio non lo può rivelare per tutelare il segreto professionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

