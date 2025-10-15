Ecco perché la consulenza di Garofano da 6000 euro non è stata usata
La revoca del mandato di difesa dell'avvocato Massimo Lovati da parte di Andrea Sempio, indagato nel caso di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi, era nell'aria. Ieri è arrivata solo la conferma di quanto già si ipotizzava. Ma l'avvocato ora deve rendere conto alla giustizia per una querela sporta dallo studio Legale Giarda nei suoi confronti per alcune dichiarazioni fatte a marzo e relativa alla prima indagine del 2017. Per tale ragione Lovati ha assunto per la sua difesa un legale, l'avvocato Fabrizio Gallo, che in queste ore è stato ospite in tv senza la presenza del suo assistito. Lovati è ormai fuori da tutte le dinamiche relative all'omicidio di Chiara Poggi: quel che eventualmente sa in relazione al caso e a Sempio non lo può rivelare per tutelare il segreto professionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Delitto di Garlasco/ Garofano: “Consulenza da 6.300 euro a Sempio? Vergognose illazioni, vi spiego” - Per parlare degli ultimi risvolti su Garlasco a Quarto Grado vi era il generale Garofano che ha fatto chiarezza su una sua vecchia consulenza del 2017 ... Da ilsussidiario.net
Garlasco, la consulenza da seimila euro del generale Garofano con il documento segreto che accusava Sempio: caccia alla talpa - Nei documenti dell’inchiesta che ha trascinato nell'occhio del ciclone l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti spunta anche il nome di Luciano Garofano. leggo.it scrive
Caso Garlasco: Garofano, 'illazioni vergognose, ricevuto soldi per consulenza' - "Voglio respingere con forza le vergognose e ignobili illazioni che sono uscite sulla stampa e online. Scrive iltempo.it