Ecco l’ultimo tassello | arriva anche Golzadeh

Anche l'ultimo tassello che va a completare il roster della Yuasa Battery Grottazzolina è finalmente sbarcato in Italia al termine di un'attesa durata qualche giorno in più anche per le vicende che hanno visto protagonista il paese d'origine del nuovo opposto che andrà a completare il reparto con Dusan Petkovic. Nella giornata di ieri è arrivato all'aeroporto di Bologna, ricevuto dal dirigente Yuasa Valerio Finucci, l'opposto iraniano Amir Mohammad Golzadeh. Un classe 2003 dal talento cristallino e sena dubbio dotato di grande potenza ed esplosività. Arriva in Italia con una grande voglia di crescere e di misurarsi con il campionato più bello e difficile del mondo ma anche con il titolo di Mvp conquistato nel Campionato Mondiale Under 21 svoltosi nel 2023.

