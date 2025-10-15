Ecco il Salotto del giovedì Lazzerini | si legge insieme

A tutti i lettori appassionati che hanno voglia di condividere il piacere di un bel libro la Lazzerini offre anche quest’anno la possibilità di incontrarsi con Il Salotto del giovedì, il gruppo di lettura della biblioteca. Un’iniziativa che si rivolge a chiunque abbia voglia di parlare di libri e di dare spazio alla propria passione. Il primo appuntamento è domani alle 21: il gruppo si arricchirà dei contributi di chiunque abbia voglia di unirsi. Gli incontri saranno a cadenza mensile, da ottobre a giugno: un libro diverso ogni giovedì, sempre alle 21 nella sala ragazzi e bambini con ingresso da via Puccetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

