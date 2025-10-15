Ecco il restauro del codice delle Noctes Atticae di Aulo Gellio Gli Amici della Malatestiana ' adottano' altri due manoscritti
Sono stati presentati in mattinata i codici restaurati ma anche i manoscritti adottati per la prossima stagione dall'associazione ‘Amici della Biblioteca Malatestiana’ che si occupa di questa importante attività da molti anni. Sono intervenuti all'incontro con la stampa l'assessore alla Cultura. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
Eccezionalmente, in occasione di un restauro, sono stati esposti al castello di Chantilly i dodici mesi del codice miniato detto “Les très Riches Heures du duc de Berry”, uno dei capolavori dell’arte del tardo medioevo fiammingo (1412-1416), erano esposte insi - facebook.com Vai su Facebook
Gli “Amici della Malatestiana” finanziano il restauro di due antichi codici - Nuovi restauri per i Codici della Malatestiana antica grazie all’associazione “Amici della Biblioteca Malatestiana”. Da corrierecesenate.it